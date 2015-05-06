حشمت: السلمية خيارنا والاصطفاف طريقنا لإسقاط الإنقلاب

جمال حشمت في منتدى الجزيرة

قال جمال حشمت رئيس البرلمان المصري بالخارج إن القوي المعارضة للانقلاب اختارت الثورة الشعبية السلمية خيارًا إستراتيجيا لإسقاط "حكم العسكر".



وأضاف "حشمت" ،خلال الجلسة الأخيرة لمنتدي الجزيرة التاسع، والتي جاءت تحت عنوان " الاستبداد ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي" إن جماعة الإخوان المسلمين جزء أصيل من تحالف دعم الشرعية، الذي يعتبر قائد الحراك الميداني الرافض للانقلاب في مصر.

ورأى حشمت أن أغلبية الإسلاميين، ونصف الليبراليين يرفضون حكم العسكر، داعيا إلي ضرورة توحد واصطفاف قاعدة شركاء الثورة، خاصة في مواجهة حكومة "تستحل" أي وسيلة في مواجهة شعبها حسب تعبيره.



وقال حشمت: "نمد أيدينا إلى جميع القوى السياسية وشركاء الثورة للعمل معًا من أجل تحقيق أهداف الثورة واستعادة الحرية والكرامة، ونطمح إلى حرية بلا استبداد، وتنمية بلا فساد، وديمقراطية بلا استبعاد، ونحن لا نعادي أحدًا ولا نطمح إلا لاستعادة حريتنا". منتقدا ما سماها "معايير الازدواجية التي يعاملنا بها المجتمع الدولي في حق الشرعية في مصر".



وحذر رئيس البرلمان المصري بالخارج من نتائج سياسات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلا إنها لن تنجح في جلب الاستقرار للمنطقة، بل ستجلب الإرهاب لها، في ظل إصدار النظام 41 قانونا مخالفا للحقوق والحريات، لأن الظلم والاستبداد هو الذي يولد الإرهاب.