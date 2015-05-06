بارزاني: نتعاون مع حكومة بغداد لقتال "تنظيم الدولة"

قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن حكومة الإقليم تتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد لدحر تنظيم الدولة بشكل كامل ونهائي . وقال إن قتال تنظيم الدولة يعد من أولويات حكومة الإقليم.

وأكد بارزاني -عقب لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما – أن قوات البيشمركة الكردية تحتاج إلى المزيد من السلاح من أجل حسم المعركة ضد تنظيم الدولة وقال إنه لاشك أن محاربة "تنظيم الدولة" تحتاج توحد كل الجهود ووحدة كافة الفصائل ، وإنه يتعين على العراقيين التوصل إلى اتفاق على أهمية الوحدة " الطوعية " وليس الإجبار على الوحدة .

وأشار بارزاني في واشنطن الأربعاء – إلى أن من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان فإن حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد – لديهما الرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مشتركة للقضايا – وأشار إلى توفير حكومة الإقليم 550 برميل من النفط تنفيذا لاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد وأشار أيضا إلى أهمية التعاون مع الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار رئيس إقليم كردستان إلى أنه سيستمر في جهوده لتحقيق الشراكة بين كافة الأطياف العراقية إلا أن هذه الجهود لن تكون حجر عثرة أمام حق الشعب الكردي في تحديد مصيره، وأكد أنه يجب أن يتم ذلك عبر طرق سلمية وعبر التفاهمات السياسية، وقال إنه حتى ذلك الحين فإنه لن يتقاعس في حل المشاكل التي تحيط بالمجتمع العراقي ، وأشار إلى أن من يعرفون خسائر الحرب يقدرون قيمة السلام ..