البث الحي
منوعات

بارزاني: نتعاون مع حكومة بغداد لقتال "تنظيم الدولة"

6/5/2015

قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن حكومة الإقليم تتعاون مع الحكومة المركزية في بغداد لدحر تنظيم الدولة بشكل كامل ونهائي . وقال إن قتال تنظيم الدولة يعد من أولويات حكومة الإقليم.

وأكد بارزاني -عقب لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما – أن  قوات البيشمركة الكردية تحتاج إلى  المزيد من السلاح  من أجل حسم المعركة ضد تنظيم الدولة وقال إنه لاشك أن محاربة "تنظيم الدولة" تحتاج توحد كل الجهود ووحدة كافة الفصائل ، وإنه يتعين على العراقيين التوصل إلى اتفاق على أهمية الوحدة " الطوعية " وليس الإجبار على الوحدة .

وأشار بارزاني في واشنطن الأربعاء – إلى أن  من وجهة نظر حكومة إقليم كردستان فإن حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد – لديهما الرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مشتركة للقضايا – وأشار إلى توفير حكومة الإقليم 550 برميل من النفط تنفيذا لاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد وأشار أيضا إلى أهمية التعاون مع الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار رئيس إقليم كردستان إلى أنه سيستمر في جهوده لتحقيق الشراكة بين كافة الأطياف العراقية  إلا أن هذه الجهود لن تكون حجر عثرة أمام حق الشعب الكردي في تحديد مصيره، وأكد أنه يجب أن يتم ذلك عبر طرق سلمية وعبر التفاهمات السياسية، وقال إنه حتى ذلك الحين فإنه لن يتقاعس في حل المشاكل التي تحيط بالمجتمع العراقي ، وأشار إلى أن من يعرفون خسائر الحرب   يقدرون قيمة السلام ..

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)