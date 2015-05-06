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الأسد يقر بالخسائر الأخيرة في صفوف قواته

6/5/2015

الرئيس السوري – بشار الأسد – رويترز

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في ظهور علني نادر له في دمشق الأربعاء أن خسارة "معركة في الحرب لا تعني الهزيمة"، وذلك في أول إقرار ضمني له بسلسلة الخسائر التي تعرضت لها قواته خلال الأسابيع الأخيرة.

و أشار الأسد قائلا إنه "عندما نتحدث عن حرب شرسة كالتي تحصل في سوريا ، فنحن نتحدث عن ليس عشرات وليس المئات بل آلاف المعارك. ومن الطبيعي في هذا النوع من المعارك والظروف  وطبيعة كل المعارك ان تكون عملية كر وفر، ربح وخسارة، صعود وهبوط ، كل شيء فيها يتبدل ما عدا شيء وحيد هو الإيمان بالمقاتل وإيمان المقاتل بحتمية الانتصار" – حسب قوله . وندد  الأسد بما وصفه بتعميم روح الإحباط واليأس "بخسارة هنا أو خسارة هناك".

وخسر النظام السوري خلال الشهر الماضي أمام مقاتلي المعارضة وجبهة النصرة مدينة إدلب، مركز المحافظة، ومن بعدها مدينة جسر الشغور الاستراتيجية ومعسكر القرميد المجاور. كما خسر في الجنوب مدينة بصرى الشام ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا.

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