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إيطاليا تنفذ مهاجرين جددا من الغرق من المتوسط

6/5/2015

تشهد مدينة صقلية الإيطالية، تواصل عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من البحر الأبيض المتوسط ، حيث وصلت صباح اليوم الإربعاء دفعة جديدة من المهاجرين الذين تمكنت قوات الإنقاذ من إنقاذهم بالأمس في حين لقى ما يقرب من أربعين شخصا حتفهم .

وقد شهد الأمس غرق زورق في عرض البحر كان يحمل نحو137 راكبا ، سقطوا جميعا في البحر ولم يتمكن بعضهم من السباحة، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة "سيف ذي تشيلدرن"  قولها إن العشرات غرقوا على الأرجح في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وقالت جيوفانا دي بينديتو المتحدثة باسم المنظمة إن الحصيلة الكلية للضحايا غير معروفة، غير أنها نقلت عن الناجين قولهم إن الضحايا تجاوزا  عددهم الأربعين، وتتنوع جنسيات المهاجرين بين سوريين ومصريين وفلسطنيين بجانب عدد من الصومال وإثيوبيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بعض المصادر ترجيحها أن الحادث وقع يوم الأحد بين ليبيا وصقلية عندما اقتربت سفينة تجارية اسمها زيران من الزورق لإنقاذ الركاب.

وجاء الإعلان عن غرق الزورق بعد يوم من مطالبة إيطاليا الاتحاد الأوروبي باتخاذ "تدابير ذات مغزى" لمواجهة التدفق المستمر للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد إنقاذ نحو ستة آلاف منهم نهاية الأسبوع الماضى.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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