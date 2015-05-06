أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال العام

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل (الأربعاء) مسجلة أعلى مستوياتها منذ بداية العام مع اكتساب موجة صعود مستمرة منذ شهر المزيد من قوة الدفع بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.

وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.60 دولار إلى 69.12 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوياته في 2015 عند 69.25 دولار للبرميل ، كما ارتفع الخام الأمريكي 1.59 دولار إلى 61.99 دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوياته أثناء الجلسة 62.08 دولار للبرميل.

كان معهد البترول الأمريكي أعلن (الثلاثاء) أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بواقع 1.5 مليون برميل بينما تراجعت المخزونات في نقطة التسليم الرئيسية في كاشنج بولاية أوكلاهوما بواقع 336 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق ، وقال كومرتس بنك الألماني إنه من المرجح أن يتم تفسير انخفاض مخزونات الخام على أنه "علامة على أن السوق بدأت تتماسك."

وجاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط داعما أيضا لأسعار النفط الخام العالمية، حيث استمر الصراع في اليمن كما أوقف محتجون في ليبيا ضخ الخام إلى ميناء الزويتينة في شرق البلاد ، ما أدي إلى تراجع كميات صادرات الخام التي يتم ضخها للأسواق وهو ما يزيد من القلق في السوق حول مستقبل السوق.