22ضربة للتحالف ضد تنظيم الدولة بالعراق الاثنين

خريطة العراق

قالت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي في بيان لها إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 22 ضربة جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال24 ساعة انتهت صباح امس الاثنين.

وأضاف البيان أن الضربات الجوية في العراق أصابت أهدافا قرب بيجي وسنجار والفلوجة ومدن أخرى واستهدفت وحدات تكتيكية ومخابئ ومباني.

كما بدأت القوات العراقية وأفراد من الحشد الشعبي هجوما على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الحجاج جنوب بيجي في محاولة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم يوم أمس، وفتحِ خطوط الإمداد للقوات العراقية الموجودة قرب بيجي.

من جانبه، قال تنظيم الدولة إن أحد مقاتليه هاجم بسيارة ملغمة مقرا للقوات الحكومية في المجمّع التشيكي في الطرف الشمالي الغربي من مصفاة بيجي وتسبب في قتل وإصابة عدد من الجنود وتدمير أجزاء من المقر، حسب قول التنظيم.

من ناحية اخرى قالت مصادر أمنية في سامراء إن ميليشيات الحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم لتنظيم الدولة على مواقعها في سيد غريب التابعة لقضاء الدجيل وتمكنت أيضا من تدمير عربة للتنظيم.

و كان تنظيم الدولة قد بث تسجيلا مصورا يظهر سيطرته على مقر اللواء ستة وعشرين التابع للجيش العراقي قبل أكثر من شهر. ويقع المقر في منطقة بين الفلوجة وسامراء.