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يونيسيف: مساعدات لجنوب دمشق للمرة الأولي منذ عامين

5/5/2015

مخيم اليرموك في سوريا – أرشيف

قالت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها كريستوف بوليراك, إنها تمكنت من الوصول إلى مناطق يالدا وبابيلا وبيت صحم حوالي 10 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

وأشار بوليراك إلى أن بعثة للمنظمة الدولية وبمساعدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) قد تمكنت وعبر الخطوط من الوصول إلى تلك المناطق لتقديم المساعدة إلى الأسر النازحة حديثا من مخيم اليرموك.

وذكر المتحدث أن حوالي 50 ألف شخص يعيشون في تلك المناطق إضافة إلى نحو 2500 أسرة لاجئة معظمهم من الفلسطينيين الذين فروا من مخيم اليرموك, فيما لفت إلى أنه وبعد عبور البعثة لخمس من نقاط التفتيش تمكنت من إيصال ثلاث شاحنات تحتوى على مساعدات أساسية للأطفال.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن الاحتياجات للسكان في تلك المناطق هائلة وأن مصادر المياه ملوثة وتحتاج لمعالجة قبل توزيعها إضافة إلى أن هناك طبيبا واحدا يعمل في المنطقة مقارنة بحوالي 500 قبل الأزمة.

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