"ولاية سيناء" تتبنى الهجوم على نقطة تفتيش للجيش بسيناء

نقطة تفتيش للجيش بسيناء ( ارشيف )

تبنت ما تعرف بولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هجوما نـُفذ (الاثنين ) بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون على نقطة تفتيش للجيش على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد شمال سيناء.

وكان جندي قــُتل الأحد في هجوم مسلح على قسم شرطة الشيخ زويد. وأصيب أربعة عشر جنديا آخر، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، عندما هاجم مسلحون معسكرا لقوات الأمن المركزي في منطقة /الأحراش/ غرب رفح بشمالي سيناء.

جدير بالذكر ان التنظيم كثّف من عملياته بسيناء مؤخرا فقد اعلن منذ فترة ( 20/2/2015 ) تبنيه لمقتل ثلاثة من الأمن المصري -بينهم ضابط- وإصابة ستة آخرين في تفجير استهدف مدرعة في رفح على الحدود مع قطاع غزة، و نفذت قبله هجمات قُتل فيها عشرات من عناصر الجيش والشرطة .