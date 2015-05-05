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مقتل 4 حوثيين غرب اليمن والسنغال تنضم للتحالف

5/5/2015
جانب من الاشتباكات في اليمن ( ارشيف )

 قتل أربعة مسلحين حوثيين وأصيب عدد آخر في هجوم للمقاومة الشعبية على نقطة تفتيش في مدينة شفر شمال الحديدة غربي اليمن. 

فيما تشهد محاور عدة من مدينة عدن اشتباكات بين المقاومة الشعبية والحوثيين.

 وأشارت أنباء إلى مقتل ثلاثة عشر مسلحا حوثيا خلال المواجهات بين الجانبين، قرب مبنى المخابرات بمنطقة العريش. 

كما أعلنت السنغال أنها سترسل ألفين ومائة جندي للمشاركة في عمليات قوات التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن، وذلك تلبية لطلب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال وزير الخارجية السنغالي مانكير ندياي، وهو يتلو رسالة من رئيس الدولة ماكي سال أمام البرلمان السنغالي، إن "تفاصيل الانتشار تم التوافق عليها بين هيئتي أركان القوات المسلحة في البلدين".

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إن بلاده لم تجد بُدّاً من المشاركة في دعم الشرعية في اليمن. وأضاف على هامش مشاركته في منتدى الجزيرة التاسع في الدوحة، أن علاقات المغرب مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، هي علاقات مصير مشترك على حد تعبيره.

كما حدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السابع عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق مؤتمر الرياض للأطراف اليمنية. وقد عَين هادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة،  اللواءَ الركن محمد علي المقدشي رئيسا لهيئة الاركان العامة.

كما عين اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري نائبا لرئيس هيئة الأركان.والعميد الركن أمين عبدالله الوائلي قائدا  للمنطقة العسكرية  السادسة مع ترقيته الى رتبة لواء.

فيما عين العميد الركن صالح قائد الزنداني رئيسا لهيئة العمليات والعقيد محمد علي العظمي أركان حرب اللواء الثاني مشاة بحري مع ترقيته الى عميد كما أقال هادي العميدَ الركن علي أحمد الذفيف مع إحالته للمحاكمة العسكرية..

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