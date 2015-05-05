البث الحي
منوعات

مستشار الحكومة اليمنية: دعونا الحوثيين لحوار الرياض

5/5/2015

مواد إغاثية في مطار صنعاء

أكد راجح بادي مستشار رئيس الحكومة اليمنية أن القوي السياسية اليمنية ستجتمع في الرياض منتصف الشهر الجاري، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبحث تسليم السلاح إلي الدولة وبسط نفوذها علي جميع المحافظات. وأنه تم توجيه الدعوة للحوثيين للحضور، وفي حال رفضهم فإن الاجتماع سيتمخض عن تشكيل جبهة وطنية ضدهم.
وقال بادي خلال ندوة لمناقشة الأزمة اليمنية في منتدي الجزيرة التاسع إن عملية "عاصفة الحزم" لم تصل إلي مرحلة يتم فيها كسر الحوثيين وإجبارهم علي تقديم تنازلات والجلوس إلي طاولة المفاوضات، لكنها حققت نتائج مهمة فيما يخص تدمير الأسلحة الثقيلة بحوزتهم، والتي استولوا عليها من معسكرات الجيش اليمني، أو التي سلمتها لهم القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، كما أنها ساهمت في تحديد تحركات الحوثيين وصعبت من سبل إمدادهم، وجعلت وجودهم في المحافظات اليمنية أشبه بالجزر المنعزلة.
وحدد مستشار رئيس الحكومة اليمنية 3 مراحل لمواجهة الحوثيين، كانت الأولي عملية عاصفة الحزم، التي غلب عليها الطابع العسكري، مع جهود موازية لاستقطاب القيادات العسكرية والسياسية الموالية لصالح والحوثيين. والمرحلة الثانية عملية "إعادة الأمل" التي شهدت ارتفاع نسبة العمل السياسي، واقتصار الضربات العسكرية علي أهداف محددة، ووضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني، مع استمرار انشقاق قيادات مقربة من الرئيس المخلوع.
أما المرحلة الثالثة من العمليات فهي "إعادة الإعمار" وتختص بإعادة بناء ما تم تدميره في اليمن، وإصلاح العلاقات بين الفرقاء السياسيين.
وقال "بادي" إن العلاقات اليمنية الخليجية شهدت توترا علي خلفية الموقف اليمني من الغزو العراقي للكويت، لكنها تحسنت بعد ذلك تدريجيا. وبقيت الساحة اليمنية تعاني من الفراغ حتي احتلته إيران عن طريق الحوثيين. وأن العديد من السياسيين في دول الخليج لم ينتبهوا إلي أن المواطن اليمني خرج في الثورة بحثا عن لقمة عيش، أكثر منه بحثا عن الحرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)