قمة تشاورية خليجية اليوم بالرياض بمشاركة الرئيس الفرنسي

قمة سعودية فرنسية بالرياض ( واس )

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة تشاورية في الرياض اليوم ، دعي إليها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

وسبق القمة اجتماع وزاري للإعداد والتنسيق بين دول المجلس للقمة المرتقبة بين قادتها والرئيس الأميركي باراك اوباما في كامب ديفيد.

وقد عقد أولاند الذي يزور الرياض حاليا أمس جلسة محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز , تم خلالها استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أكد البلدان عقب اللقاء على أن أي اتفاق مستقبلي بين إيران والدول الكبرى يجب أن يضمن عدم زعزعة استقرار المنطقة أو تهديد جيران إيران.

و أعرب دبلوماسي فرنسي كبير عن مخاوف حقيقية من أن تكون إيران عقب رفع العقوبات عنها قادرة على تمويل جميع من أسماهم بوكلائها في المنطقة.