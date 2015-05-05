بدء تمرين "الأسد المتأهب" في الأردن بمشاركة 10 آلاف عسكري

اسلحة تستخدم اثناء التدريب العسكري ( ارشيف )

أعلن الأردن والولايات المتحدة الثلاثاء عن انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" المتعددة الجنسيات للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة عشرة آلاف عسكري من 18 دولة.

وقال العميد الركن فهد الضامن مدير التدريب المشترك الناطق باسم تمرين "الاسد المتأهب" في مؤتمر صحافي مشترك مع اللواء ريك ماتسون الناطق الإعلامي باسم القوات الاميركية المشاركة في التمرين، إن "التمرين يهدف الى مكافحة الارهاب و(التدرب على) عمليات أمن الحدود والاخلاء وعمليات إنسانية وإدارة الازمات وعمليات البحث والانقاذ وحماية المنشأت الحيوية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني والإسناد اللوجستي والتخطيط للعمليات المستقبلية والعمليات المدنية العسكرية والعمليات النفسية على حد قوله.

وأوضح أن التمرين يهدف الى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والوزارات والمنظمات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحصين المواءمة العملياتية بين الدول.

وقال الضامن إن الاهتمام متزايد بالتمرين لما تمر به المنطقة والعالم من صعود تيارات متطرفة بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية واقترافها لجرائم بشعة على حد تعبيره, الأمر الذي يستلزم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.

و تشارك في التمرين الذي يستمر نحوأسبوعين قوات برية وبحرية وجوية من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وكندا واستراليا وبولندا وباكستان والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والكويت بالإضافة الى الاردن وممثلين عن حلف شمال الاطلسي "الناتو".

ويأتي التمرين في ظل مشاركة الاردن والعديد من الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.

ويعتبر التمرين الذي يقام بالأردن منذ عام 2011 في الفترة ما بين 5 الى 19مايو/أيار , يعتبر الخامس من نوعه.