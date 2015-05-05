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العاهل السعودي يعلن عن تأسيس مركز للإغاثة باليمن

5/5/2015

أعلن  العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزعن تأسيس مركز للعمليات الإغاثية والإنسانية لصالح اليمن يكون مقره الرياض ، ودعا الملك سلمان  خلال افتتاحه القمة الخليجية التشاورية المنعقدة بالرياض اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة العمل على دفع الأطراف اليمنية إلي مائدة الحوار

وقال العاهل السعودي في كلمته أمام القمة التي حضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ،إنه أصدر توجيهات بتسوية  أوضاع اليمنين المقيمين بصورة غير نظامية فـي المملكـة ، معربا عن أمله في أن تدفـع عمليـة إعادة
الأمل جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى طاولة الحوار.

كما طالب الدول العربية بضرورة الحفاظ على شرق أوسط خال من السلاح النووي ، وأوضح  أن  بعض القوى تحاول زعزعة استقرار الـمـنـطـقـة مـن خـلال فرض سيطرتهـا وهيمنتهـا، داعيا إلي وقفة عربية موحده لمواجهة ذلك، وقالإن ما تمر به المنطقة يستوجب مضاعفة الجهود للحفاظ على شعوب المنطقة ومكتسباتها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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