البث الحي
منوعات

الأمير الوالد يحضر حفل تخرج طلاب المدينة التعليمية

5/5/2015

الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بحضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني احتفلت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الثلاثاء بتخريج أكبر دفعة تعليمية منذ تأسيسها منذ 20 عاماً، تضم 672 خريجاً من جامعة حمد بن خليفة والجامعات الثماني الشريكة للمؤسسة في المدينة التعليمية.

ويحمل الخريجون شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات المهمة الموجهة للشباب القطري بشكل خاص، والتي تم تصميمها بعناية للتصدي للتحديات الأساسية التي تواجه دولة قطر والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال الأمير الوالد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني .. في كلمته التي وجهها لتهنئة الخريجين  إن قطر قدمت الكثير من مواردها  دعما للنواحي التعليمية وأنها كانت وستظل قلعة لمظلوم  واليوم صارت منارة للعلوم .. وأشار الأمير الوالد إنه لا يجب أن يتم نسيان  الطلاب الفلسطينيين  المحرومين من الخروج من غزة  بسبب الحصار المفروض على القطاع  كما لا يجب أن ينسى أن هناك طلابا يواجهون الموت في مصر ، ووجه الأمير  الوالد الشكر لسمو الشيخة موزة  على جهدها على مدى عشرين عاما في دعم المؤسسات التعليمية في قطر .

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)