الأمير الوالد يحضر حفل تخرج طلاب المدينة التعليمية

الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

بحضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني احتفلت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الثلاثاء بتخريج أكبر دفعة تعليمية منذ تأسيسها منذ 20 عاماً، تضم 672 خريجاً من جامعة حمد بن خليفة والجامعات الثماني الشريكة للمؤسسة في المدينة التعليمية.

ويحمل الخريجون شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات المهمة الموجهة للشباب القطري بشكل خاص، والتي تم تصميمها بعناية للتصدي للتحديات الأساسية التي تواجه دولة قطر والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال الأمير الوالد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني .. في كلمته التي وجهها لتهنئة الخريجين إن قطر قدمت الكثير من مواردها دعما للنواحي التعليمية وأنها كانت وستظل قلعة لمظلوم واليوم صارت منارة للعلوم .. وأشار الأمير الوالد إنه لا يجب أن يتم نسيان الطلاب الفلسطينيين المحرومين من الخروج من غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع كما لا يجب أن ينسى أن هناك طلابا يواجهون الموت في مصر ، ووجه الأمير الوالد الشكر لسمو الشيخة موزة على جهدها على مدى عشرين عاما في دعم المؤسسات التعليمية في قطر .