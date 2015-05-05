أوباما يعين جوزيف دانفورد رئيسا للأركان المشتركة

أوباما يلقى خطاب تعيين رئيس الأركان الجديد

عين الرئيس الأميركي باراك أوباما (الثلاثاء) الجنرال في القوات البحرية جوزيف دانفورد رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال مارتن ديمبسي وأثنى أوباما في خطاب التعيين على دانفورد وقال إنه قائد مميز وإنه لديه خبرة كبيرة .

وتولى دانفورد منصب قائد قوات المشاة البحرية ( المارينز) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل ذلك تولى منصب قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان – إيساف وذلك بين فبراير/شباط 2013 وأغسطس/آب 2014. واتسمت خدمة دانفورد في العسكرية الأميركية بالترقيات السريعة التي جعلته يقفز من رتبة جنرال بنجمة واحدة إلى جنرال بأربع نجوم في ظرف ثلاث سنوات تقريبا.

ورشح أوباما أيضا أيضا الجنرال بول سيلفا القائد الحالي -لقيادة النقل بقاعدة سكوت للقوات الجوية بولاية إيلينوي- لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. وبصفته رئيسا للأركان سيكون الجنرال دانفورد أيضا المستشار العسكري الأول لوزير الدفاع الجديد آشتون كارتر، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأميركية تهديدات جديدة بعد الحربين اللتين خاضتهما على مدى أكثر من عقد في كل من العراق وأفغانستان.

وولد دانفورد في 8 ديسمبر/كانون الأول 1955 في بوسطن بشمالي شرقي الولايات المتحدة وأصبح ضابطا في 1977.وقد نجح خصوصا في الالتحاق بمدرسة قوات الصاعقة "رينجرز" التي تعتبر تدريباتها الجسدية من بين الأقسى في العالم. ودانفورد مجاز أيضا من كلية الحرب في الجيش الأميركي، وهو يحمل شهادتي دراسات عليا، الأولى في العلاقات الدولية والثانية في العلوم السياسية.