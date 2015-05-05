البث الحي
منوعات

أسامة حمدان: عملية المصالحة الفلسطينية متعثرة

5/5/2015

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، عملية المصالحة الفلسطينية بالمتعثرة، مرجعا السبب إلي أن هناك فريقا ينتظر القبول الإسرائيلي الذي لن يأتي، علي حد تعبيره. بالإضافة إلي الصراع الداخلي علي القيادة والسلطة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومحمد دحلان.

 

وأكد حمدان، خلال كلمته في جلسة لمناقشة القضية الفلسطينية ومستقبل السلام، بمنتدي الجزيرة التاسع، أن المصالحة قطعت الخطوة الأولي فقط بتشكيل الحكومة، لكن الأخيرة مازالت مقصرة في دورها، كما أن هناك مشكلة جوهرية تعطل عملية المصالحة وإجراء الانتخابات، وهي أن البعض مازال ينظر إلي العامل الخارجي باهتمام، ويتخيل أن مجريات الأحداث الإقليمية ربما تسير في صالحه، وتجعله يتخلى عن الالتزام بالمصالحة بعد التخلص ممن يراهم خصومه.

 

وأرجع حمدان سبب الانقسام الفلسطيني إلي ارتباط النظام السياسي الفلسطيني بالواقع العربي الذي كان قائما علي نظام الحزب الواحد، وأن هذا الحزب لم يتقبل فوز حزب آخر منافس في الانتخابات عام 2006 ولم يستطع تحمل ذلك.

 

وطالب حمدان بضرورة إخضاع المصالحة للاختبار الوطني، وإعادة ترتيب البيت الداخلي في فلسطين، وضرورة وجود مؤسسة وطنية جامعة للشعب الفلسطيني، وأكد أن حركة حماس تسعي إلي أن تكون منظمة التحرير هي المظلة الجامعة للفلسطينيين بعد اعتماد الانتخابات وسيلة لتسيير الأمور داخلها، وإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني ليعبر عن مشروع المقاومة.

 

كما طالب حمدان فلسطينيي الخارج بعدم الاكتفاء بالمطالبة بحق العودة، وإنما بالشروع في تنفيذه عمليا، ولو أدي ذلك إلي حمل السلاح. وضرورة مقاومة التمدد الإسرائيلي في الداخل.

 

وانتقد حمدان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيل الانتخابات في الجامعات الفلسطينية، بعد فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة "بيرزيت". واعتبر أن أي شرعية مستمدة من خارج فلسطين هي شرعية باطلة.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)