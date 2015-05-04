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محمد بن جاسم: قطر انحازت إلي شعوب الربيع العربي

4/5/2015

قال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، إن دولة قطر اختارت القيام بدور الوسيط الإيجابي في حل النزاعات المختلفة، ونجحت في ملفات عديدة في دارفور ولبنان وجيبوتي وإريتريا.

وأضاف خلال افتتاح منتدى الجزيرة التاسع صباح اليوم (الإثنين)  أنه: "عندما قامت ثورات الربيع العربي، حرصت قطر علي التواصل مع أنظمة الحكم، وحثها علي تقديم تسويات سياسة باعتبارها الطريق الوحيد لحل المشكلات مع الشعوب، لكن البعض أصر علي المضي قدما في القمع، فانحازت قطر إلي الشعوب وساندتها في الدفاع عن حقها في الوجود".

 

ودان بن جاسم كافة أشكال الإرهاب، معتبرا أنه الابن الشرعي للاستبداد والإقصاء والتهميش الذي تعاني منه الشعوب العربية.


 كما اعتبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "إرهاب دولة" من الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت من العالم. داعيا إلي إنهاء الانقسام الفلسطيني.

 
وفي سياق متصل أعربت البارونة "سعيدة وارسي" عضو مجلس اللوردات البريطاني، عن صدمتها إزاء صمت الدول العربية، إبان العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة العام الماضي.


 وقالت إنها حاولت أثناء عملها وزيرة في بريطانيا، أن تحث حكومة بلادها علي اتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل، وعندما لم تفعل فضلت الاستقالة.

وتساءلت "وارسي" عن مستقبل العلاقة بين الغرب والدول الإسلامية، في ظل رفض الأخيرة التدخل في شئونها.


ودعت البارونة  إلي السعى من أجل الوصول إلي حلول إقليمية للمشكلات التي تواجهها المنطقة، بدلا من انتظار تدخل الدول الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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