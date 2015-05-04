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قطر وفرنسا توقعان صفقة طائرات "رافال" المقاتلة

4/5/2015
  مراسم توقيع صفقة مقاتلات رافال الفرنسية  (الجزيرة مباشر )

شهدت العاصمة القطرية اليوم (الإثنين) مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين قطر وفرنسا، بحضور كل  من الأمير "تميم بن حمد" أمير دولة قطر، والرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند".

 
وتضمنت الاتفاقيات  شراء  24 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية  والتي تعد من الجيل الرابع ذات المهام القتالية، ونقلت وكالة فرنس برس في وقت سابق،  عن مصادر في قصر الإليزية ووزارة الدفاع أنه في أول دفعة سيتم تسليم 24 مقاتلة، ويقدر العقد بقيمة تتجاوز 3.5 مليار يورو.

ووصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وصل للدوحة صباح اليوم وبرفقته كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وبتلك الصفقة تصبح قطر ثالث دولة بعد الهند ومصر توقع اتفاقية شراء المقاتلات الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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