فتوى قضائية: مزايا الرؤساء السابقين "لمبارك" وأسرته

الرئيس المصري السابق – حسني مبارك

تزامنا مع احتفال مبارك بعيد ميلاده السابع والثمانين ، قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الاثنين، بأحقية رئيس مصر الأسبق حسني مبارك بالاحتفاظ بجميع مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم.

وقالت الفتوى إنه بناء على طلب رئاسة الجمهورية بمدى جواز تمتع زوجة الرئيس الأسبق (محمد حسني السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس الأسبق لزوم الإعاشة، نرى الحكم بأحقيتها بالحصول على امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق.