سجادبور: إيران أصبحت لاعبا صاعدا في المنطقة

قال "محمد كاظم سجادبور" مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده اتخذت كذريعة للتغطية علي الكثير من السلبيات والعجز في الوصول إلي الديمقراطية في العالم العربي، مؤكدا أن محاولات شيطنة إيران وتهميشها لم تنجح طوال 30 عاما.

وأضاف "سجادبور" في كلمته، علي هامش منتدي الجزيرة التاسع، إن إيران أصبحت لاعبا صاعدا في المنطقة، ويجب علي الجميع تقبل هذا الأمر، وإنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل هذه الحقيقة أو ينظر إلي إيران بناء علي النظرة الشخصية أو الأيديولوجية الضيقة، مؤكدا أن الدول الغربية أدركت أن إيران باتت لا تمثل خطرا ويمكن التعامل معها كقوة إقليمية.



وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لتأييد الدول العربية للعقوبات ضد إيران، بحجة أنها تسعي إلي برنامج نووي غير سلمي، وأنها تسعي للهيمنة، وهو أمر غير صحيح، علي حد قوله.



وحدد "سجادبور" 3 أسس لتحول إيران إلي لاعب صاعد في المنطقة، هي النظام المؤسسي الذي تم تأسيسه عقب الثورة الإسلامية في العام 1979، والاعتماد علي الذات، بالإضافة إلي سوء حسابات القوي الإقليمية والدولية تجاه إيران. واعتبر أن العقوبات المفروضة علي بلاده أدت إلي تعزيز القدرات الداخلية. برغم أنها عقوبات غير مسبوقة تجاه بلد من البلدان في العصر الحديث.

كما نفي "سجادبور" أي دور سلبي لبلاده في قضايا المنطقة، مشددا علي أن توجيه اللوم إلي بلاده في كل ما هو غير جيد في العالم إنما يأتي من قبل بعض الكتاب "المتطرفين" علي حد قوله، وأن مزاعم الخطر الإيراني لم تعد قابلة للتصديق كما كانت سابقا. وطالب في نهاية كلمته بضرورة اللجوء إلي الحوار والمفاوضات التي تقود إلي نتائج، بعيدا عن الطائفية والمواجهة التي لا تؤدي إلا إلي سفك الدماء. وقال إن التعاون بين إيران ودول المنطقة هو مفتاح من مفاتيح تحقيق السلام والأمن في المنطقة العربية.