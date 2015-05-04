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رياض ياسين: قوات "يمنية" تقاتل الحوثيين في عدن "

4/5/2015

وزير الخارجية اليمني – رياض ياسين

قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الاثنين إن القوات الخاصة التي تقاتل ميليشيا الحوثي في عدن هي قوات يمنية نشرت هناك قبل أسبوعين بعد إعادة تدريبها نافيا أن تكون قوات أجنبية.

وقال عبد الله إن الرئيس المخلوع على عبد الله صالح ما زال يرغب في مغادرة اليمن لكن دول الخليج لن تلبي شروطه التي قال إنها تتضمن اصطحاب المئات من أتباعه ومنحه معاشا، لكنه قال إن عدة شخصيات بارزة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي اليه صالح وصلت إلى الرياض وتعهدت بالولاء لحكومة هادي مما يزيد من عزلة الرئيس السابق.

وقال عبد الله إن من بين هذه الشخصيات وزير الاتصالات السابق أحمد بن داغر ومحمد الشايف أحد زعماء قبيلة بكيل وسلطان البركاني الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي العام وحاكم صنعاء السابق عبد القادر هلال.

وأضاف أن موالين آخرين لصالح فروا أيضا من اليمن وتخلوا عن رئيسهم السابق لكنهم لم يذهبوا إلى الرياض. وأوضح أن رئيس البرلمان اليمني يحيى الراعي اتصل بهادي ليعلن الولاء له وأنه يعيش في مكان غير معلوم.

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين أيضا إن التحالف يبحث التوصل إلى هدنة في مناطق محددة في اليمن للسماح بوصول الإمدادات الإنسانية ، فيما تسيطر القوات المتمردة على قطاعات من اليمن بعد أن تقدمت مئات الكيلومترات عبر البلاد من معاقلها الشمالية في الأشهر الاخيرة وتقاتل حاليا من أجل السيطرة على مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

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