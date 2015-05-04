حمد بن ثامر: دفعنا ثمن الرأي والرأي الأخر

افتتح اليوم الاثنين منتدي الجزيرة التاسع، والذي تنظمه شبكة الجزيرة الإعلامية، تحت عنوان "الصراع والتغيير في العالم العربي".

وطالب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر، في كلمته بضرورة تحقيق العدالة والإنصاف تجاه ما يتعرض له الصحفيون في أماكن شتي أنحاء العالم، منوها إلي فقدان الكثير من الصحفيين هذا العام، والثمن الذي دفعته الجزيرة، نتيجة سعيها لتقديم الرأي والرأي الآخر.

وشدد حمد بن ثامر على ضرورة حماية الصحفيين في المناطق الساخنة في العالم.



في الوقت نفسه، استعرض مصطفي سواق، مدير عام شبكة الجزيرة ، أهم القضايا والإشكالات التي سيناقشها المنتدي، في مجال السياسة والإعلام والحريات العامة وحقوق الإنسان، داعيا المشاركين إلي مناقشتها بعمق، واعتبر أن المنتدي يمثل منصة حوارية هامة، وإطارا مناسبا لمثل هذا العمل الفكري التوعوي، مؤكدا ثقته في التوصل إلي أفكار ستساعد في تجاوز الوضع الراهن.

وأبدي الشيخ "محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني" مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، اختلافه مع عنوان المنتدي، مؤكدا أن رؤية دولة قطر كانت، وما تزال هي بث روح الأمل بين الشعوب والتشجيع علي الحوار والتوصل إلي أسس مشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



وقال بن جاسم في كلمته أمام المنتدي، إن دولة قطر اختارت القيام بدور الوسيط الإيجابي في حل النزاعات المختلفة، ونجحت في ملفات عديدة في دارفور ولبنان وجيبوتي وإريتريا. وعندما قامت ثورات الربيع العربي،

حرصت قطر علي التواصل مع أنظمة الحكم وحثها علي تقديم تسويات سياسة باعتبارها الطريق الوحيد لحل المشكلات مع الشعوب. لكن البعض أصر علي المضي قدما في القمع، فانحازت قطر إلي الشعوب وساندتها في الدفاع عن حقها في الوجود.



وأدان بن جاسم كافة أشكال الإرهاب، معتبرا أنه الابن الشرعي للاستبداد والإقصاء والتهميش الذي تعاني منه الشعوب العربية.

كما اعتبر أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "إرهاب دولة" من الاحتلال الإسرائيلي، وسط صمت من العالم. داعيا إلي إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأعربت البارونة "سعيدة وارسي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، عن صدمتها إزاء صمت الدول العربية إبان العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة العام الماضي، وقالت إنها حاولت أثناء عملها وزيرة في بريطانيا، أن تحث حكومة بلادها علي اتخاذ موقفا صارما ضد إسرائيل، وعندما لم تفعل فضلت الاستقالة.



وتساءلت "وارسي" عن مستقبل العلاقة بين الغرب والدول الإسلامية، في ظل رفض الأخيرة التدخل في شئونها، ودعت إلي التوصل إلي حلول إقليمية للمشكلات التي تواجهها المنطقة، بدلا من انتظار تدخل الدول الكبرى.

وتستمر فعاليات منتدي الجزيرة لمدة 3 أيام، ويستضيف نخبة واسعة من صانعي القرار والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والإعلاميين والباحثين من مختلف المشارب والتوجهات، من داخل العالم العربي وخارجه.

وسيمثل فرصة للتحليل الجاد والنقاش المعمَّق وتبادل الخبرات والتجارب، للخروج بأفكار ومقترحات لمساعدة صُنَّاع القرار والباحثين والناشطين على بلورة تصورات أفضل تساعد على إخراج المنطقة من دوامة الصراع.