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توكل كرمان: الربيع العربي لن يموت

4/5/2015

قالت الناشطة اليمنية توكل كرمان، إن الصراعات التي تشهدها المنطقة عقب ثورات الربيع العربي لن تجعلنا نكفر بالتغيير، والطرف الأكثر ثقة بالمستقبل، والأعظم حلما حتما سينتصر، والربيع العربي لن يموت.

وأضافت أن المعركة بين التغيير والثورة المضادة حرب غير متكافئة، لكننا مصممون علي الانتصار.

وأشارت توكل كرمان -خلال كلمتها أمام منتدى الجزيرة التاسع الذي انطلق اليوم من العاصمة القطرية الدوحة- إلى أن انقلاب صالح والحوثيين يسعي لنشر نفوذه بدعم سخي لا محدود.

 واتهمت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل ، إيران بالوقوف وراء ما يحدث باليمن ، وطالبت  المجتمع الدولي بالعمل على وقف الحرب في اليمن، وذلك عن طريق وقف مسبباتها على حد قولها.

كما جددت مطالبتها بسحب أسلحة جماعة الحوثي وتسليمها للدولة ، وتحويل الجماعة إلى حزب سياسي وحل ميلشياتهم.

وشددت الناشطة اليمنية ،خلال كلمتها، على وجوب الالتزام بالمبادرة الخليجية ، وقرار مجلس الأمن ، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي وافق عليها الجميع بمن فيهم الحوثيين.

 وعن دور قناة الجزيرة في دعم ثورات الربيع العربي قالت توكل إنه حان الوقت كي نعترف بدور قناة الجزيرة في الحراك السياسي والإعلامي التي شهدته المنطقة العربية خلال الفترة الماضية، معتبرة أن الجزيرة فتحت الباب أمام الآراء التي لا تشبه الحكومات، وهو ما جعلها العدو الأول للديكتاتورية.

واختتمت كلمتها قائلة، "لا يمكننا أن نقبل بعودة الاستبداد مرة أخرى ، إلا أن أعداء الحرية يحاولون باستمرار اغتيال الحلم". 

المصدر : الجزيرة مباشر
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