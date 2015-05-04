بناء الفلسطينيين في الضفة يحتاج لموافقة " القيادة السياسية"

أحد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية – أرشيف

أقر مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين أن الموافقة على مشاريع بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تخضع لاعتبارات سياسية، وبحسب الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".

وقالت الإدارة المدنية إن أي بناء في المنطقة المصنفة (ج) ، سواء أكان فلسطينيا أم إسرائيليا، يتطلب موافقة السلطات المعنية بموجب القانون المطبق في المنطقة وبموجب الاتفاق الانتقالي " في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو 2 لعام 1995 التي قسمت الضفة الغربية المحتلة لثلاث مناطق هي أ ،ب ،ج.

ومنطقة (أ) تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بشكل كامل، بينما حافظت إسرائيل على السيطرة الأمنية في منطقة ب حيث تركت المسائل الإدارية للسلطة الفلسطينية. وتخضع منطقة ج التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقامت إسرائيل بهدم 493 منشأة في الضفة الغربية المحتلة مما أدى لتشريد 969 فلسطينيا بحسب الأمم المتحدة. في الوقت الذي تواصل فيه المستوطنات الإسرائيلية توسعها حيث يقيم فيها قرابة 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة وحدها .