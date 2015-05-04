أيمن نور: على السيسي أن يقبل بـ"الانتخابات المبكرة"

قال زعيم حزب غد الثورة أيمن نور إن الفشل في عهد السيسي بات في كل المجالات وعلي السيسي أن يقبل بفكرة إجراء انتخابات مبكرة – كما طالب بها الرئيس المعزول محمد مرسي – وأضاف نور أن القضاء المصري لا يمثله الزند والجيش لا يمثله السيسي ، وقال إن هناك حديثا داخل أوساط صنع القرار في مصر عن ضرورة إجراء تعديلات دستورية ..

وأشار أيمن نور في حديث لـ"الجزيرة مباشر" إلى أنه من حق عبد الفتاح السيسي طلب تعديل الدستور لكنه دعا السيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ..وقال نور إن الجديد في هذه المرحلة أن هناك صراع في معسكر 3 يوليو وهو الصراع الذي وصفه نور بـ"الأخطر على السيسي" .. وتوقع نور أن يواجه السيسي "صيفا ساخنا" نتيجة لتراجع التدفقات المالية التي لم تدخل الخزانة المصرية إضافة إلى تراجع داعميه سياسيا- حسب قوله .

وحول مبادرات المصالحة قال زعيم حزب غد الثورة – إنه يؤيد المبادرات الحقيقية للمصالحة الوطنية ولا يؤيد التسويات السياسية وقال إنه يرى أن المصالحة الأهم الأن هي بين الثوار أنفسهم ، وأضاف أنه يجب أن تكون المصالحة شاملة دون استثناء لأي طرف وأنه يجب أن يعقب هذه المصالحة حوار.

وأشار نور إلى أن المزاج العام في مصر يتغير وأنه رغم التغير في بعض الأصوات الإعلامية إلا أنه لا يثق في بعض هذه الأصوات وأشار إلى أنه لا يستبعد أن يكون تغير لغة الإعلام في مصر مؤشرا على صراع بين أجهزة السلطة ، وقال إن الشعب المصري وحده صاحب الخيار في تحديد البديل الذي يعبر عن أهداف ثورة يناير ، منوها إلى ما قاله الحقوقي خالد علي بأن الجماهير ستعود إلى الميادين من جديد .

وحول تعيين اللواء مجدي عبد العفار وزيرا للداخلية قال نور إن مجدي عبد الغفار يختلف في الرؤية السياسية عن سابقه محمد إبراهيم إلا أنه لم يقدم نفسه بصورة مغايرة ، وقال إن الهجوم على الداخلية هو هجوم ممنهج – حسب وصفه – وحول فتوى مجلس الدولة بتمتع مبارك وأسرته بمميزات رؤساء الجمهورية السابقين قال نور إن الأزمة فيمن استفتى وليس من أفتى وقال إن القرار السياسي هو تبرئة مبارك – وطالب نور بالمكاشفة بما يحتفظ به مبارك من منقولات وما هي قيمتها .

وفي شأن آخر قال نور إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خالف الدستوربتمديد قانون الطواريء للمرة الثالثة في سيناء بالمخالفة للدستورالذي قام "بعمله" – حسب قوله – وردا على سؤال حول تمديد فترة تواجد القوات المصرية خارج الحدود لثلاثة أشهر جديدة وصف نور هذه التمديد بـ "الخطأ التاريخي" في ظل عدم وجود برلمان .