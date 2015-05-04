أيمن نور: الربيع العربي أسقط المستبدين دون الأنظمة

قال السياسي المصري "أيمن نور" زعيم حزب غد الثورة، إن الصراع في المنطقة العربية جاء عقب محاولات التغيير التي شهدتها دول الربيع العربي بهدف محاربته ومواجهته، وإن الهدف في البداية كان الإصلاح، لكن عندما أغلقت الأنظمة أبواب الإصلاح، لم يكن هناك بد من الثورة.



ودعا المرشح الرئاسي السابق إلي إنشاء "بيت خبرة للثورة العربية" يهدف لتقيم المرحلة المقبلة واستخلاص الدروس المستفادة والبناء عليها .

وأضاف خلال مشاركته ، في منتدي الجزيرة التاسع، الذي بدأ أعماله (الإثنين) بالعاصمة القطرية الدوحة "إن الثورة أسقطت المستبدين، لكنها لم تسقط النظام الذي أنتجهم، والقادر علي إنتاج ما هو أبشع".



واعترف "نور" أن قوي التغيير لم تكن مهيأة لاستقبال التغيير والتعامل معه، وأنها ارتكبت أخطاء عديدة، تمثلت في عدم تقديم شراكات وطنية حقيقية تستطيع أن تطمئن الداخل والخارج، وعدم تفهم طبيعة المراحل الانتقالية المرتبكة، وتقديم الخلاف الأيديولوجي علي وحدة صفوف الثورة، وهو ما أدى إلي فتح ثغرات إقليمية ودولية لإدارة عملية التغيير في الاتجاه المعاكس، كانت نتيجتها تحويل رموز الثورات إلي خونة، ونشطاءها إلي شهداء ومعتقلين. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل "انتصارا مؤقتا" للثورة المضادة.



كما انتقد موقف الدول الكبرى من الثورات العربية، التي وصفها بأنها تريد تحسين شروط الاستبداد، وأنها لم تتبن مشروع تحول ديمقراطي حقيقي.

ودعا "نور" إلي تطمين القوي الإقليمية، وعدم تصنيف المواقف بناء علي الانتماءات السياسية أو الدينية، وإنما بناء علي الموقف من عملية التغيير.