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هيئة علماء المسلمين تحمل حكومة العبادي جرائم الميليشيات

31/5/2015
ميليشيات الحشد الشعبي ( ارشيف )

حملت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة العبادي مسؤولية ما وصفتها بالجرائم النكراء التي ترتكبها الميليشيات الطائفية وعدتها جرائم ضد الإنسانية لا يقدم عليها إلا من فقد دينه وإنسانيته.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن شناعة جرائم الميليشيات تقف ماثلة أمام العالم الذي صنع عراق التوحش والإجرام بقرارات ازدواجية وعين عوراء تغض الطرف عن جرائم الحكومة وميليشياتها على مدى اثني عشر سنة من الاحتلالين الأمريكي والإيراني.

وطالبت الهيئة حكومات العالم بالقيام بمسؤولياتها التاريخية إزاء هذه المشاهد الدموية والإبادات الجماعية وحرق الأحياء والقتل والتدمير الممنهج في العراق.

من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن ثلاثة وثلاثين من أفراد الجيش العراقي والشرطة ومليشيات الحشد الشعبي قتلوا، وأصيب أربعون، في كمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية شرقي الرمادي بمحافظة الأنبار.

وفي شرق الفلوجة أضافت المصادر أن تنظيم الدولة نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية خلفت ثلاثة عشر قتيلاً من الجيش العراقي، وتسعة آخرين من مسلحي التنظيم.

في المقابل أكدت مصادر أخرى مقتل أحد عشر من مسلحي التنظيم، بينهم قائد عسكري، في غارات جوية لطائرات لم تحدد هويتها على مواقع في الفلوجة.

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