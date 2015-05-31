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عادل الجبير: إيران الدولة الوحيدة التي تتدخل في شئون المنطقة

31/5/2015

قال وزير الخارجية السعودي, عادل الجبير, الأمن القومى المصرى مرتبط بصورة وثيقة بأمن السعودية ودول الخليج, وأى نوع من فرض النفوذ أو الوصاية على الأمة العربية مرفوض فى إطار الدفاع عن الأمن القومى مشيراً إلى أن بلاده تتطلع لمزيد من التشاور والعمل مع مصر لما يخدم مصالح البلدين والشعبين .

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة , أن

 المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري والسعودي – الجزيرة مباشر

هناك اتصالات مستمرة  بين بلاده وروسيا لإقناع الثانية بدعوة بشار الأسد للتخلى عن السلطة فى أقرب وقت ممكن, وأضاف أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تتدخل في شؤون المنطقة، قائلا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تدخلات إيران في المنطقة".

من جانبه قال سامح شكرى, وزير الخارجية المصري, أن هناك تنسيق على مختلف المستويات بين  الائتلاف الذى يسعى لإعادة الشرعية باليمن الممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى ,كما نسعى لاستئناف المفاوضات السياسية لإيجاد حل للازمة اليمنية .

وأوضح شكري أن بلادة تسعى من خلال الصلة القائمة بين سوريا وروسيا بإقناع النظام السورى بالانخراط فى العملية السياسية, وتقبل رأى المعارضة, موضحاً أهمية الدعم المناسب للمعارضة السورية لتفعيل خروج سوريا من أزمتها وفقا لجنيف لمؤتمر 1 والتعاون بين مصر والسعودية لمواجهة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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