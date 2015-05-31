رفض تظلم أبوتريكة من قرار التحفظ على أمواله

أبو تريكة

قال المستشار "محمد ياسر أبو الفتوح" أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر في بيان له اليوم، إن اللجنة قررت رفض التظلم المقدم من اللاعب "محمد أبو تريكة" من القرار الخاص بالتحفظ على أموال شركة سياحية يمتلكها مع مساهمين آخرين.

كما قررت اللجنة التحفظ علي مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وأموال خمسة عشر فرداً من بينهم "كاميليا عبد البديع العربي" ونجليها، و"إنجي علاء صادق" كريمة المحلل الرياضي "د.علاء صادق" بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها اللجنة تظلم اللاعب، الذي سبق أن تقدم بتظلم بعد قرار اللجنة في شهر مايو الجاري، بالتحفظ على شركة "أصحاب تورز" السياحية.

وكان رئيس اللجنة المستشار "عزت خميس" مساعد أول وزير العدل، قد صرح بأن القرار يشمل جميع أمواله وممتلكاته وأرصدته البنكية.