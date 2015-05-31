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حبس إسلام البحيري خمس سنوات بتهمة ازدراء الاديان

31/5/2015
إسلام البحيري

قضت محكمة مصرية بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ على "إسلام البحيري" أحد أبرز المتهمين بازدراء الأديان وإهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.

وكان أحد المحامين أقام دعوى اتهم فيها "البحيري" بشن هجوم، عبر برنامجه في إحدى القنوات الخاصة، على الأئمة الأربعة وصحيح البخاري وكتب السلف الصالح، بما يشكل ازدراءً صريحًا للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعنًا في الفقه الإسلامي، حسب عريضة الدعوى. 

و في شأن قضائي آخر قضت محكمة جنح مستأنف الرمل برئاسة المستشار "محمد صالح حماد" فى الاستئناف المقدم من "ماهينور عبد السلام المصري" المحامية والناشطة الحقوقية، و"يوسف شعبان" صحفى، و"لؤى القهوجى" بتخفيف الحكم الصادر من سنتين إلى سنة وثلاثة أشهر على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم الرمل" والمتهم فيها 10 نشطاء ومحامين باقتحام قسم الرمل.

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