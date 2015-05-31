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تنظيم الدولة يسيطر على عدة قرى بريف حلب الشمالي

31/5/2015
مناطق ريفية بحلب ـ ارشيف

سيطر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على قرى الحصيبة وغرناطة وصوران والبُل، بريف حلب الشمالي، بعد معارك عنيفة مع المعارضة السورية المسلحة.


وأضافت المصادر أن مقاتلي التنظيم يسعون إلى قطع خط إمداد قوات المعارضة بين مواقعها في مدينة حلب والقرى والبلدات الواقعة في الريف الشمالي للمدينة.

وتتوسط بلدة صوران الطريق نحو مدينتي مارع وإعزاز، أكبر معاقل المعارضة بريف حلب الشمالي.

من ناحية أخرى بث المكتب الاعلامي لما يسمى "ولاية حمص" تسجيلا مصورا يُظهر ما تبقى من سجن تدمر العسكري، الذي فخخه تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يفجِّره لاحقا ويتحول إلى ركام.

وكانت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم بثت قبل أيام صورا أظهرت للمرة الأولى معالم من داخل السجن الذي تتهم منظمات حقوقية نظام الرئيس الراحل "حافظ الأسد" بارتكاب مجازر فيه منذ ثمانينيات القرن الماضي فضلا عن تعذيب آلاف السجناء.

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