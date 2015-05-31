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بدء هدم مقر الحزب الوطني بالقاهرة

31/5/2015

مبنى الحزب الوطني ـ أرشيف
 

بدأت اليوم (الأحد) في مصر أعمال هدم مقر الحزب الوطني المنحل بالقرب من ميدان التحرير وسط القاهرة، وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويعده الكثيرون رمزا لحقبة مبارك الذي قامت عليه ثورة يناير.

وقد احترق هذا المبني إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.

 وحول هذا الموضوع قال بعض الناشطين الذين شاركوا في ثورة يناير إنه يجب المحافظة على المبنى كتذكار للثورة.

وقال "أحمد شاهين" الذي يدرس التمثيل أثناء مروره من أمام المبنى "دفع الشعب المصري أغلى ثمن للفساد في ذلك الوقت".

وقال أحد المقاولين الذين يعملون على هدم المبنى، ويدعى "رجب حافظ ": إن عملهم سيستغرق ثلاثة أشهر ليكتمل.

بينما رأى معارضو الانقلاب العسكري إن "عبد الفتاح السيسي" يعمل على إعادة القمع للبلاد.

وبينما تبرئ المحاكم المصرية تدريجيا رموز حقبة مبارك تصدر أحكاما بالسجن لفترات طويلة بحق نشطاء ليبراليين وإسلاميين في قضايا تتراوح من التظاهر وحتى ارتكاب أعمال عنف.

 جدير بالذكر ان الحزب الوطني  أسسه الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" في العام  1978 وتم حله رسميا بحكم قضائي صدرعن المحكمة العليا  16 من أبريل/نيسان 2011، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

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