النوم سلطان للبعض واضطراباً لأخرين

تناولت النافذة الصباحية في قناة الجزيرة مباشر هذا الصباح المشاكل التي تؤدي لاضطرابات النوم وكيفية التغلب عليها وصولاُ إلى نوم هادئ وعميق .

النافذة الصباحية – الجزيرة مباشر

وقال الدكتور مدحت شمس, استشاري الأنف والأذن واضطربات النوم بمؤسسة حمد الطبية , أنه يجب على الشخص الذي يعاني من اضطرابات النوم أن يذهب إلى طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة أو طبيب أمراض صدرية وبعد ذلك يوجهه هذا الطبيب لتخصصات آخرى حسب تشخيص حالته, مشيراً إلى أن الأطباء يقررن التدخل الجراحي في حالات مثل " الشخير " عند الأطفال و" اللحمية " حيث يتم التدخل جراحياً .

أما عند الكبار فالتدخل الجراحي يكون من البلعوم الأنفي أو الحلق خصوصا مع تقدم العمر, أيضا أحيانا تجري عملية شد لسقف الحلق, وقاعدة اللسان وأحيانا لها دور في أغلب الحالات وحينها نستخدم معها الروبوت الجراحي عن طريق قص جزء من قاعدة اللسان التي تمنع الهواء .

وتطرق شمس إلى نوم الغفوة, مشيراً إلى أنه يحدث نتيجة مشاكل واضطرابات النوم بسبب أن الشخص لم يأخذ كفايته ويشعر بصداع وعدم تركيز لذا لو جلس ساكنا في أي مكان انتظار تحدث له غفوة وينام مثل أن يغفو الشخص أثناء انتظاره في إشارة مرور وهو سائق لسياراته, لذا يجب أن يذهب المريض للطبيب عندما يعاني من مشاكل النوم حتى لا تؤثر على حياته الطبيعية.



وقال أحمد عبد الله ألعيس, الاستشاري النفسي, أن الشخص الذي يعاني من أعراض اضطرابات النوم, مثل الأرق يكون غير قادر على الدخول في النوم أو ينام فترات متقطعة, أو ينام فترة قصيرة ولا يستطيع استكمال النوم, وهناك أيضا مشكلات نفسية تؤثر على النوم مثل السير أثناء النوم, وهي ظاهرة منتشرة بين الأطفال من سنة 4 إلى 8 سنوات .

وأضاف ألعيس أن ضغوط العمل له أسباب سلبية وايجابية فأحياناً تساعدك على النوم بسرعة أو تمثل عليك ضغوط وقلق ولا تستطيع النوم, وغير قادر على الراحة, وغالباً الأشخاص الذين يقضون حوال 100 ساعة متصلة غير قادرين على الدخول بالنوم يعانون من هلاوس, وبحاجة إلى أدوية , مشيراً إلى أن معظم الأدوية النفسية لها تأثير على عدد ساعات النوم مثل مضادات الاكتئاب.