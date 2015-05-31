استمرار قصف معاقل الحوثيين في صنعاء وتعز

استمرار قصف معاقل الحوثيين

أفاد مراسل الجزيرة مباشر فى اليمن، اليوم (الأحد) أن طائرات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية قصفت المعسكر الرئيسى لقوات الأمن الخاص وسط العاصمة صنعاء, ومعسكر جبل النهدين المطل على دار الرئاسة اليمنية.

كما أكد المراسل استهداف قوات التحالف لقاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولى, واستهداف تجمع لميلشيات الحوثى فى منشأة رياضية فى صنعاء.

كما قصفت قوات التحالف نقطة تمركز للحوثيين بقلعة القاهرة، التى كان يستخدمها الحوثيون فى قصفهم لمدينة تعز اليمنية.

وأشار مراسل الجزيرة إلى إصابة طاقم الإغاثة التابع للهلال الأحمر اليمنى.

فيما واصلت ميلشيات الحوثى والقوات الموالية للرئيس المخلوع "على عبدالله صالح" قصفها العشوائى للمدنيين بتعز، ما أدى لوقوع جرحى وقتلى بالمدينة.

كما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول أن مسلحي الحوثي اقتحموا منزل الشيخ "عوض بن الوزير" أحد مشايخ قبيلة العوالق بمحافظة شبوة، لكن الشيخ لم يكن موجوداً في منزله، بينما قام مسلحو الحوثي بنهب سيارة رباعية الدفع، وذخيرة كانت موجودة داخل المنزل.

وكان الشيخ قد أعلن فى وقت سابق ولاءه للرئيس "عبد ربه منصور هادى" وهو عضو في مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس المخلوع "علي عبدالله صالح".

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الحوثيين يحجتزون 4 أمريكيين على الأقل داخل سجن في صنعاء.