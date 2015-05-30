نشطاء يدشنون حملة " كارت أحمر لجبريل الرجوب "

جبريل الرجوب, رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم – الفرنسية

ردود فعل غاضبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سحب جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا أثناء كلمته التي ألقاها في الكونغرس الـ 65 للاتحاد الدولي، بمدينة زيورخ أمس (الجمعة).

الرجوب الذي قال في كلمته خلال المؤتمر أنه بعد عدة مشاورات ووساطات وآراء عن أن كرة القدم يجب ألا تستخدم للإقصاء، قرر سحب اقتراحه بإقصاء الاتحاد الإسرائيلي من عضوية الفيفا



وفور إعلان الرجوب دشن نشطاء عبر مواقع الانترنت، حملة بعنوان "كرت أحمر لجبريل الرجوب" رداً على ذلك القرار, وقال بيان النشطاء المنشور على موقع " أفاز" المتخصص في الحملات الإلكترونية وجمع التوقيعات أن الرجوب اتخذ القرار دون شفافية وبشكل مفاجئ وغير مدروس، وقد حان الوقت لنقول كفى للفساد، وللقرارات الدكتاتورية، والتنازلات السياسية مطالبين في بيان الحملة بطرد جبريل الرجوب من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم الفلسطيني، وجعله درساً لكل من يفكر بالتنازل عن حقوق شعب فلسطين.

وأضاف بيان النشطاء أنه "كان بإمكانهم أن ينتصروا بطرد إسرائيل من الفيفا؛ لكن جبريل الرجوب سحب هذا القرار في آخر لحظة، وأن أكبر عائق أمام مقاطعة الاحتلال دوليا هو عدم مهنية بعض القيادات الفلسطينية، ووضعهم لمصالحهم، ومصالح أصدقائهم قبل مصلحة الشعب والقضية. لذا يجب ان يأخذ الرجوب كارتاً أحمر ليكون مثالاً لكل من يفشل في تحقيق مصلحة الوطن والشعب". وقد وقع على الحملة آلاف من الوطن العربي وجميع دول العالم .

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد تقدم بطلب إقصاء نظيره الإسرائيلي من الفيفا بسبب القيود الأمنية القاسية المفروضة على تحركات اللاعبين، ونقل المعدات الرياضية عبر المناطق الحدودية الخاضعة لسيطرة الأمن الإسرائيلي, قبل أن يسحبه الرجوب أمس

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ونرصد هنا أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #كارت_أحمر_للرجوب وهاشتاج #الرجوب وهاشتاج #فضيحة_الرجوب

وقد قال إحسان الفقيه على تويتر: الرجوب لا يمثل إلا نفسه وليس لفلسطين التي لا تعنيه ولا الفلسطينيين الذين لا يشغلون باله و" الفيفا لن تعيد لبلادي مجدها

وقال قال صابر عليان" "أ سوأ لحظة تلك التي أعلن فيها الرجوب سحب الطلب، والأسوأ منها تصفيق العرب له، والأسوأ الأسوأ منها حين شكره الممثل الصهيوني ".

وقال رضوان الأخرس: فتاتان أجنبيتان كانتا أكثر انتماء لفلسطين من الرجوب فقد هتفا بقاعة الفيفا لفلسطين ورفعا علمها بينما كان هو يسحب طلب تجميد عضوية "إسرائيل".

وقال إنسان: "الرجوب عميل عالمشكوف أفضل من العملاء اللي من تحت الطاولة "

بينما تساءل مهند خطيب قائلا" هل سنشهد في المستقبل سحب دعاوى مقامة ضد إسرائيل في الجنائية الدولية على غرار ما حصل في الفيفا؟

وقالت سامية مباركي: " شكرا للسيد جبريل #الرجوب على أدائه في #الفيفا وعلى قهره كل من طمع في قرار منصف. بقي أن نسأله من هي الشخصيات العربية التي طالبته بسحب دعواه "

وقال سعيد حسن الزهراني :" #الرجوب خان فلسطين وهو سياسي واليوم وهو رياضي .. الجمهور يتظاهر ضد #إسرائيل وهو يسحب مطالبة بلده بطردها من فيفا ويصافح رئيس اتحادها "

وقال خالد صافي: " ما نلوم العرب لما يحكوا إنه أهل #فلسطين باعوا أرضهم في نكبة 1948 طالما عندنا أمثال #الرجوب في نكبة 2015 #بيع_يا_جبريل" .

