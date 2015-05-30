مقتل وإصابة العشرات ببنغازي واشتباكات في سرت ودرنة

قوات فجر ليبيا (رويترز)

أكدت مصادر متطابقة في ليبيا ارتفاع عدد قتلي الصاروخ الذي سقط فوق مدينة بنغازي أمس (الجمعة) إلي 8 أشخاص علي الأقل، بالإضافة إلي إصابة 8 آخرين.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول إن الصاروخ سقط علي حديقة للأطفال بمنطقة الحميضة، وأكدت تلك المصادر أن بين القتلى 4 أطفال وامرأة كانوا متواجدين في الحديقة وقت سقوط الصاروخ.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن القصف حتي الآن.

وتشهد بنغازي منذ عام معارك دامية بين مجلس ثوار بنغازي المحسوب على المؤتمر الوطني العام وقوات اللواء خليفة حفتر الذي أطلق ما يسمي بعملية الكرامة لتحرير ليبيا ممن يصفهم بالإرهابيين، بتأييد من البرلمان المنحل في طبرق.

ويتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما مؤقتة ومقرها البيضاء، والأخري منبثقة عن المؤتمر الوطني العام ومقرها طرابلس.

فيما قالت مصادر أمنية إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا نقطة تفتيش قرب درنة. وأضافت أن جنديين قتلا وأصيب خمسة آخرون.

وفي مدينة سرت وسط ليبيا، وسع مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية من نطاق وجودهم بالاستيلاء على قاعدة جوية إلى الجنوب من المدينة بعد أن انسحبت القوات الموالية للمؤتمر الوطني العام. وقال محمد الشامي، وهو متحدث عسكري في طرابلس، إن الكتيبة 166 انتقلت لمكان آخر بعد أن سيطر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على قاعدة القرضابية الجوية. وأضاف أن الكتيبة كانت قد طلبت تعزيزات من طرابلس لكنها لم تصل.