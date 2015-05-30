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قتلى من الجيش والحشد الشعبي في الحبانية وتكريت

30/5/2015

القوات العراقية والحشد الشعبي ـ أرشيف
 

قتل 10 جنود من الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي في قصف لتنظيم الدولة على قاعدة الحبانية غرب العراق.

كما قتل 6 من الحشد الشعبي وأصيب 16 آخرون، جراء انفجار عبوتين ناسفتين في دوريتهم في منطقة سيد غريب جنوب تكريت.

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل وإصابة 43 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، في عملية أمنية بمحافظة الأنبار.

كما أعلنت الوزارة أن قوات الجيش ومليشيا الحشد الشعبي تمكنت من إغلاق منافذ الهروب أمام مقاتلي تنظيم الدولة في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

ووفق بيان الوزارة، فإن القوات العراقية بدأت فجر اليوم (السبت) أكبر عملية لتحرير مدينة الرمادي من تنظيم الدولة الذي سيطر عليها قبل نحو أسبوعين.

أما في محافظة صلاح الدين شمال بغداد فذكر بيان الوزارة أن الطيران الحربي قصف مواقع لتنظيم الدولة في منطقة مكيشيفة جنوب مدينة تكريت مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا من التنظيم.

يأتي هذا فيما قال العميد جاسم السعدي، قائد شرطة محافظة ديالى، شرقي العراق، اليوم (السبت) إن تنظيم الدولة الإسلامية جنّد نحو 100 طفل من المناطق التي سيطر عليها في ديالى للقتال في صفوفه. مشيراً إلى أن التنظيم "يستخدم الأطفال بصورة رئيسية في شن هجمات انتحارية بعد إخضاعهم لعمليات "غسيل دماغ" وإغرائهم بوسائل مختلفة.

وأوضح السعدي أن هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما، وأن التنظيم يسعى لاستخدام أولئك الأطفال للقتال بصفوفه ضد القوات العراقية بمحافظة صلاح الدين (شمال) بعد إخضاعهم لدورات تدريبية بمعسكرات خاصة.

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