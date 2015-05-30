غارات مكثفة على مواقع الحوثيين وصالح يهاجم هادي

المقاومة الشعبية تتقدم في تعز والضالع

أكد مراسل الجزيرة مقتل العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي اليوم السبت في قصف جوي لطيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية علي مواقع للحوثيين بمحافظة الحديدة باليمن.

وأشار مراسل الجزيرة إلي مقتل العشرات من قوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح في اشتباكات مع المقاومة في شبوه وتعز ومأرب.

وأفاد المراسل أن غارات التحالف استهدفت في البداية مسلحين حوثيين كانوا متواجدين في مجمعين حكوميين بمحافظة الجديدة فأسقطت عشرات القتلى منهم.

وفي شبوة أفاد مراسل الجزيرة أن 7 من مسلحي الحوثي قتلوا في مواجهات بمنطقة النقبة.

وأعلنت مصادر في المقاومة الشعبية أن عناصرها سيطرت على مواقع مهمة للحوثيين وقوات صالح في منطقتي خط العريش بمحافظة عدن.

وفي صعدة، قال مراسل الجزيرة أن طائرات التحالف قصفت مواقع للحوثيين في المدينة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في الحصامة والضبعة.

وقال سكان ومقاتلون إن قتالا عنيفا اندلع في جنوب اليمن قرب مطار مدينة عدن عندما هاجمت مجموعات من المقاومة الحوثيين في مسعى لطردهم من المنطقة.

وقال مصدر إن التحالف الذي تقوده السعودية شن أربع ضربات جوية أيضا على قاعدة عسكرية قرب المطار.

من ناحية أخرى زعم الرئيس اليمني المخلوع على عبد الله صالح أن الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي لم يعد له مكان في المشهد السياسي اليمني.

وأضاف صالح في مقابلة مع قناة الميادين "انتهت شرعية هذا الرئيس" قاصدا هادي، لقد هرب من صنعاء وعدن والآن سيهرب من الرياض، علي حد قوله.

واتهم صالح الأحزاب والتيارات السياسية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الرياض والذي عقد قبل أسابيع بالخيانة، وأضاف "الذين حضروا مؤتمر الرياض هم من حكموا على أنفسهم بعدم العودة للوطن.