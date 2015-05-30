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شخصيات ومنظمات عالمية تدين أحكام الإعدام في مصر

30/5/2015

الرئيس المعزول محمد مرسي
 

تقدم أكثر من 75 شخصية ومؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية بخطاب إلى الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، يدين أحكام الإعدام التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها في مجموعة من الشباب، كما يدين الخطاب أيضاً أحكام الإعدام الجماعية بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في مصر.

ويؤكد الخطاب أن القمع المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان والعصف بالديمقراطية التي يقوم بها النظام المصري في حق معارضيه السياسيين وراء ظهور حركات التطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها. كما يدعو الحكومات إلى رفع دعمها عن النظام المصري الذي يرتكب المجازر.

ومن أبرز الموقعين على البيان: البروفيسور نعوم تشومسكي أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سارة فلوندر الرئيس التنفيذي لشركة العمل الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، توبي كادمان مؤسس المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، البروفيسور الدكتور ياسين أكتاي نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي.

أما أبرز المنظمات الموقعة فشملت: منظمة الصداقة العالمية – منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا- المركز العالمي لغاندي للسلام- المجلس الدنماركي للاجئين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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