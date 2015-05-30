جنايات بورسعيد تؤجل النطق بالحكم في"مذبحة الاستاد" ليونيو

مذبحة استاد بورسعيد ( ارشيف )

قضت محكمة جنايات بورسعيد مدّ أجل الحكم إلى التاسع من يونيو المقبل في القضية المعروفة إعلامياً بـ "مذبحة ستاد بورسعيد"، والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين شخصاً وأصيب المئات.



كانت المحكمة قررت في أبريل الماضي إحالة أحد عشر متهماً إلى المفتي، للتصديق على إعدامهم، من بين ثلاثة وسبعين متهماً لم تصدر بشأنهم الأحكام بعد. وتعود أحداث القضية إلى فبراير ألفين واثني عشر. ومن بين المتهمين تسع قيادات أمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وعدد من ألتراس النادي المصري.



و المتهمون هم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عام ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عام)و محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عام ويعمل سماك)و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عام ويعمل عامل بالاستثمار) .

ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عام ويعمل و أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عام ويعمل أرزقي).

وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عام ويعمل بائع كراسي)و حسن محمد حسن المجدي – (18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل)و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح .