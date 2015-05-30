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ارتفاع عدد ضحايا قصف حلب وريفها إلى 85 قتيلا

30/5/2015
 
 آثار لقصف براميل متفجرة في سوريا (ارشيف)

 

ارتفع عدد ضحايا البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام السوري، اليوم السبت، على حي الشعار بمحافظة حلب، شمالي سوريا، ومدينة الباب في ريفها الشرقي، إلى 85 شخصا، حسب الهيئة العامة للثورة السورية.

وأفاد بيان صادر الهيئة العامة للثورة السورية، أن عدد ضحايا البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات تابعة للنظام السوري على احياء سكنية في مدينة الباب (شرقي حلب) التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، ارتفع إلى 70 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 90 شخصا.

وأضاف البيان، أن البراميل التي استهدفت حي الشعار في حلب، أسفرت عن مقتل 15 شخصا، وإصابة 20 آخرين.


من ناحية أخرى انسحبت قوات النظام السوري من نقاطها العسكرية في مْحَمْبـِل وبْسَنقول إلى مناطق سهل الغاب، بريف حماة، والساحل. 

وقال شهود عيان إن قافلة مؤلفة من عشرات الشاحنات والدبابات، والآليات التابعة لقوات النظام، وهي تنسحب من آخر مواقعها في ريف إدلب الغربي.

وقالت قوة المهام المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية إنها نفذت منذ صباح يوم الخميس الماضي 20 غارة في العراق، وأربع غارات في سوريا.
وقالت القوة في بيان إن الغارات نفذتها طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات بدون طيار على مقربة من الحسكة و كوباني.

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