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توقعات بعودة ديانا مجددا إلي قصر بكنغهام

3/5/2015

تحتفل بريطانيا هذه الأيام بقدوم الأميرة الصغيرة أبنة الأمير وليم التي ولدت السبت، وتعد الطفلة الصغيرة الرابعة في ترتيب ولاية العرش.

وترجح المؤشرات أن يطلق الأمير وليم اسم والدته الأميرة ديانا على المولودة الجديدة ، رغم حساسية الأسم بالنسبة ولي العهد الأمير تشارلز ،إلا أن الأمر لم يحسم بعد.

ويذكر أن الأميرة ديانا لقت مصرعها في حادث سيارة ليلة 31 أغسطس 1997،بعدما كانت تستعد للزواج من أبن رجل الأعمال محمد الفايد . وكانت الأميرة ديانا محل جدل واسع في الأساط البريطانية وداخل قصر بكنغهام .

واضأت سماء لندن بالأنوار والألعاب النارية أمس السبت احتفالا بالصغيرة كما أضئت المعالم الأثرية بالمدينة باللون الزهري في إشارة لقدوم ملكة صغيرة.

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