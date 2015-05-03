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الجزيرة تنظم وقفة مع الصحفيين في يومهم العالمي

3/5/2015

نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية (الأحد) وقفة تضامنية تحت شعار "الصحافة ليست جريمة" وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

حضر الوقفة الشيخ "حمد بن ثامر" رئيس مجلس إدارة الشبكة، والدكتور "مصطفي سواق" المدير العام للشبكة بالوكالة، ومديرا قناتي الجزيرة البلقان والجزيرة أمريكا، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية الدولية، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه اثنان من صحفيي الجزيرة اتهامات من السلطات المصرية وتهديدات بحبسهم.

 

وقال "ستيفن غويل" مدير مركز حماية الصحفيين، إن الأعوام الثلاثة الماضية هي الأكثر دموية فيما يخص أعداد الصحفيين الذين تعرضوا للقتل والاعتقال، وإن الانتهاكات بحق الصحفيين رسالة لزملائهم بخطورة تحدي السلطات من أجل الحقيقة.

 
ووصف "غويل" التكنولوجيا بأنها سلاح ذو حدين. ففي الوقت الذي مكنت الصحفيين من تطوير أدواتهم ونشر الحقائق، فإنها أتاحت أيضا للحكومات استخدام طرق متقدمة للمراقبة والسيطرة علي المعلومات والإعلام. معتبرا أن المعلومات ميدان معركة حقيقية حول من يسيطر عليها.

وطالبت "إيرينا بوكوفا" مدير عام منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، بمضاعفة الجهود من أجل تأمين الصحفيين علي مستوي العالم، والمشاركة الفاعلة في صنع الأخبار، خاصة النساء الذين قد يتعرضن للتمييز.

وقال "طارق جوجر" مدير قناة الجزيرة البلقان، إن سكان العالم يتوقون إلي عالم يخلو من الجريمة والفساد، وبرغم ذلك فإن كل يوم يشهد مزيدا من الاعتقالات والاستهداف للصحفيين، من أجل محاربة التعبير عن الرأي، مؤكدا أن حرية الصحافة هي الأساس الذي تقوم عليه شبكة الجزيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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