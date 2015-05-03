الائتلاف السوري يتوقع رفع الحظر عن مضادات الطيران

قال رئيس الائتلاف السوري خالد الخوجة إن الفيتو المفروض على تزويد المعارضة السورية المسلحة بمضادات الطيران سينتهي قريباً, وإن لديه معلومات حول جهود تبذلها الولايات المتحدة لإيجاد اّلية لإقامة مناطق اّمنة داخل الأراضي السورية.



وأوضح الخوجة أن هناك تغيراً اساسيا ً طرأ في مواقف الدول الداعمة للمعارضة السورية لجهة المساعدات العسكرية للجيش السوري الحر.



وأضاف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، عن تقدم المعارضة المسلحة في شمال سوريا وجنوبها مقابل تراجع النظام وتفتته من الداخل وتصفيته لعدد من ضباطه .



تأتي تصريحات الخوجة عقب زيارته للولايات المتحدة والتي بدأت الجمعة وألقي خلالها كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي ، طالب فيها طالب إيجاد مناطق امنة تحمي المدنيين.



كما التقى الخوجة خلال زيارته بوزير الخارجية جون كيري، وأكد الأخير عقب اللقاء على أنه لامكان للأسد ونظامه في أي حل للازمة السورية .



في سياق متصل أعلن الأحد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لصحيفة إن أحدث خطة أمريكية لتدريب وتسليح قوة معارضة سورية ستبدأ في تركيا في التاسع من مايو/ أيار.



من المتوقع أن يصل قوام القوات المدربة إلى أكثر من 15 ألف مقاتل ، ولم يتضح بعد ما هي الخطة التي تعتمد عليها واشنطن في دعم المقاومة على الأرض.



وقال جاويش أوغلو في تصرحيات لصحيفة صباح التركية، إن الولايات المتحدة وتركيا لديهما نفس التصور عن سوريا دون الرئيس بشار الأسد.



وأضاف "لا يوجد أي مسألة سياسية أو غيرها. في البداية سيتم تدريب 300 شخص ثم يتبعهم 300 مقاتل آخرين وفي نهاية العام سيصل عدد المقاتلين المدربين والمزودين بالعتاد إلى ألفين."



وعلى جانب أخر دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في حلب القديمة على محوري الجديدة وميسلون، ترافق ذلك مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك.

فيما دارت اشتباكات مماثلة بين الطرفين في حي الشيخ مقصود التي تشهد توترا بين كتائب الجيش الحر و قوات YPG التي تكررت اعتداءاتها على المدنيين بالحي .

وقصف الطيران الحربي منطقة قبر الإنجليزي، في حين ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حي الشيخ سعيد بحلب وعلى عندان وكفرناها بالريف الشمالي، كما قصف الثوار بقذائف مدفع جهنم نقاط تمركز لقوات النظام بالقرب من دوار المالية بحي جمعية الزهراء.

وبحسب المرصد السوري قام الطيران الحربي مساء السبت بفتح نيران رشاشاته الثقيلة على بلدة حيان، وقرى رسم عبود وحميمة وشربع ومحيط مطار كويرس بريف حلب الشرقي.