أحمد العسيري: لا يمكن التعليق على عمليات جارية

قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد العسيري إن اليوم الأحد لم يتم أي عمليات إبرار لقوات على الأرض في عدن ، مشيرا في ذاته إلي أنه لا يمكن التعليق على أي عمليات جارية أو مستقبلية

وأوضح في مداخلية هاتفية مع قناة الجزيرة إن عملية مواجهة جماعة الحوثي مستمرة لذا لا يمكن التعليق على أي عمليات جارية أو مستقبلية

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق عن مسؤول حكومي يمني وجود "قوات "محدودة" من التحالف العربي على الأرض في عدن"، قال سكان محليون ان إنزال القوات العربية البرية كان في مدينة البريقة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وأوضح المصدر أن القوة العربية البرية تحتوي على عشرات من قوات الكوماندوز والقناصة وتشارك إلى جانب رجال المقاومة الشعبية