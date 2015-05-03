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أحمد العسيري: لا يمكن التعليق على عمليات جارية

3/5/2015

قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد  أحمد العسيري إن اليوم الأحد لم يتم أي عمليات إبرار لقوات على الأرض في عدن ، مشيرا في ذاته إلي أنه لا يمكن التعليق على أي عمليات جارية أو مستقبلية
وأوضح في مداخلية هاتفية مع قناة الجزيرة إن عملية مواجهة جماعة الحوثي مستمرة لذا لا يمكن التعليق على أي عمليات جارية أو مستقبلية
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق عن مسؤول حكومي يمني وجود "قوات "محدودة" من التحالف العربي على الأرض في عدن"، قال سكان محليون ان إنزال القوات العربية البرية كان في مدينة البريقة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.
وأوضح المصدر أن القوة العربية البرية تحتوي على عشرات من قوات الكوماندوز والقناصة وتشارك إلى جانب رجال المقاومة الشعبية

 

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