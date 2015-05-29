مقتل 4 أشخاص أثناء محاولة تفجير مسجد بالدمام

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم (الجمعة) إن 4أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم بسيارة مفخخة وقع قرب مسجد العنود، وهو مسجد شيعي بمدينة الدمام .



وأوضحت الوزارة أن حراس المسجد من رجال الأمن اشتبهوا في سيارة كانت تتوجه لمواقف السيارات المجاورة للمسجد وحاولوا الاقتراب منها، وفي هذه اللحظة وقع انفجار داخل السيارة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم سائق السيارة.



و قال البيان إن الانفجار أدى لاشتعال النار في عدد من السيارات القريبة. وذكرت "رويترز" نقلا عن شاهد عيان أن التفجير أسفر عن مقتل شخص إضافة إلى منفذ الهجوم.

وأضاف شاهد العيان، والذي عرف نفسه باسم أحمد فقط، أنه كان مع أسرته قرب المسجد عندما وقع الانفجار الذي لا يعرف سببه.



وأضاف أن بعض معارفه في المسجد أخبروه بأن شخصا قتل وكذلك قتل منفذ الهجوم.

جدير بالذكر أن تفجيرا انتحاريا استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة القديح بالقطيف الأسبوع الماضي، أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وما يقرب من مئة جريح.



وكان تنظيم الدولة في العراق والشام قد تبنى هذا التفجير، كما نشر صورة منفذ العملية الذي فجر حزامه الناسف داخل المسجد.

وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي الحادث ووصف الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس الحادث الإرهابي بأنه "عمل إجرامي جبان"

كما أعرب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان عن استنكاره وإدانته للعملية الإجرامية التي حاولت استهداف جامع العنود بالدمام اليوم

وأدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهجوم الإرهابي الذي حاول استهداف مسجد العنود بمدينة الدمام

وأوضح التلفزيون الحكومي الباكستاني أن الرئيس ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف دانا بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف جامع العنود بالدمام وعداه عملًا إرهابيًا جبانًا

وأعربت وكالة الأنباء الرسمية بمملكة البحرين عن إدانة التفجير الإرهابي ، فيما صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش عن رفض بلاده للعمل الإرهابي .

و أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني عن أسف الحكومة الأردنية لهذا العمل الإرهابي.