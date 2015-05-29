مقتل وإصابة نحو 40 شخص في انفجار سيارتين ببغداد

قتلى بتفجيرات بالعراق ( ارشيف )

قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب فندقي بابل وشيراتون في العاصمة بغداد.



وبحسب مصادر طبية, فإن أحد عشر شخصا قتلوا وأصيب ثمانية وعشرون آخرون في التفجيرين اللذين سمع دويهما وسط العاصمة. وقال شهود عيان إن السيارتين فجرتا داخل الأماكن المخصصة لوقوف السيارات.



من ناحية أخرى قال مصدر عسكري عراقي ان خمسة جنود عراقيين وثلاثة من مليشيا (الرساليون) التابعة للحشد الشعبي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بين جنود عراقيين والمليشيات في مقر الفرقة الاولى بمعسكر المزرعة شرقي الفلوجة.



وفي داخل مدينة الفلوجة قتل ثلاثة مدنيين وأصيب عشرة آخرون في قصف لطائرات حربية، لم تحدد هويتها، استهدف السوق الشعبية وسط المدينة .



ونفذ الهجوم، كما أفاد شهود، شخصان كانا يقودان سيارتين، واستطاعا اختراق البوابتين الرئيستين للفندقين ومباغتة الحراس بالدخول إلى مرآب الفندقين وتفجير السيارتين، برغم أن الفندقين يقعان في منطقتين محصنتين، ويقيم بهما عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والشركات الأجنبية.