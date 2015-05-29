البث الحي
منوعات

مقتل وإصابة نحو 40 شخص في انفجار سيارتين ببغداد

29/5/2015
قتلى بتفجيرات بالعراق ( ارشيف )

قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب فندقي بابل وشيراتون في العاصمة بغداد.

وبحسب مصادر طبية, فإن أحد عشر شخصا قتلوا وأصيب ثمانية وعشرون آخرون في التفجيرين اللذين سمع دويهما وسط العاصمة. وقال شهود عيان إن السيارتين فجرتا داخل الأماكن المخصصة لوقوف السيارات.

من ناحية أخرى قال مصدر عسكري عراقي ان خمسة جنود عراقيين وثلاثة من مليشيا  (الرساليون) التابعة للحشد الشعبي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بين جنود عراقيين والمليشيات في مقر الفرقة الاولى بمعسكر المزرعة شرقي الفلوجة.

وفي داخل مدينة الفلوجة قتل ثلاثة مدنيين وأصيب عشرة آخرون في قصف لطائرات حربية، لم تحدد هويتها، استهدف السوق الشعبية وسط المدينة .

ونفذ الهجوم، كما أفاد شهود، شخصان كانا يقودان سيارتين، واستطاعا اختراق البوابتين الرئيستين للفندقين ومباغتة الحراس بالدخول إلى مرآب الفندقين وتفجير السيارتين، برغم أن الفندقين يقعان في منطقتين محصنتين، ويقيم بهما عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والشركات الأجنبية.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)