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غريستي يعرب عن خشيته صدور حكم غيابي بحقه

29/5/2015

مراسل الجزيرة – بيتر جريست

قال مراسل شبكة الجزيرة بيتر غريستي إنه يخشى أن يصدر عليه حكم غيابي في إعادة محاكمته التي تبدأ في القاهرة الأسبوع القادم ، وأكد أن محاميا مثله في الجلسات الإجرائية الخاصة بإعادة المحاكمة لكنه تلقى نصائح بالمثول بشخصه لدى استئناف الجلسات في الأول من يونيو حزيران لتفادي صدور حكم غيابي ضده بالإدانة.

وقال غريستي إنه  لا يستطيع العودة إلى مصر نظرا لأن رحيله عن القاهرة جاء وفقا لقرار جمهوري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، وأشار إلى أنه في "ورطة قانونية".

وأشار بيتر غريستي إلى أنه عرض  -بمعاونة الحكومة الاسترالية – الظهور والمشاركة في الجلسات من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة ، إلا أنه أكد عدم تلقيه ردا على هذا العرض من المحكمة أو الحكومة المصرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت  بالسجن المشدد سبع سنوات على صحفيي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي وبيتر غريستي وعشر سنوات على باهر محمد في 23/6/2014بعد أن وجهت لهم  النيابة العامة المصرية عدة تهم بينها والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتكدير السلم العام ونشر أنباء كاذبة، وهي تهم نفتها الجزيرة بشكل تام في حينها.

وتم ترحيل غريستي من مصر في الأول من فبراير2015 إعمالا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2014، المعني بتسليم المتهمين الأجانب، بعد عرض ملفه على النائب العام وبعد قرار مجلس الوزراء .

 

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