البث الحي
منوعات

روسيا تمنع 90 شخصية سياسية أوروبية من دخول أراضيها

29/5/2015

رئيس الوزراء الهولندي – مارك روث

أصدرت روسيا لائحة بأسماء شخصيات سياسية أوروبية ممنوعة من دخول أراضيها – وفق ما أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روث (الجمعة) الذي أشار إلى أن بلاده "تدين" هذا القرار، وستبلغ موسكو ذلك بعبارات واضحة.

وأشار روث في مؤتمر صحافي إلى أن ذلك يأتي ردا على العقوبات الأوروبية التي تلت ضم جمهورية القرم الى روسيا والنزاع في شرق أوكرانيا.

وأوضح روث أن روسيا سلمت ( الخميس) العديد من السفارات الأوروبية لائحة لشخصيات لم يعد بإمكانها دخول الأراضي الروسية مشيرا إلى وجود ثلاثة برلمانيين هولنديين في هذه اللائحة.

وأصدرت موسكو هذه اللائحة، التي تضم 80 أو 90 اسما، ردا على العقوبات ومنع دخول الأراضي الأوروبية التي صدرت بحق روسيا وشخصيات روسية عقب ضمها شبه جزيرة القرم في مارس آذار2014 ودورها في الأزمة الأوكرانية، وفقا لمارك روث.

وأكد متحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي انه سبق لروسيا أن منعت مسؤولين أوروبيين عدة من دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة، لكنها كانت ترفض إصدار لائحة بالشخصيات المستهدفة.

 

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)