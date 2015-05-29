روسيا تمنع 90 شخصية سياسية أوروبية من دخول أراضيها

رئيس الوزراء الهولندي – مارك روث

أصدرت روسيا لائحة بأسماء شخصيات سياسية أوروبية ممنوعة من دخول أراضيها – وفق ما أفاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روث (الجمعة) الذي أشار إلى أن بلاده "تدين" هذا القرار، وستبلغ موسكو ذلك بعبارات واضحة.

وأشار روث في مؤتمر صحافي إلى أن ذلك يأتي ردا على العقوبات الأوروبية التي تلت ضم جمهورية القرم الى روسيا والنزاع في شرق أوكرانيا.

وأوضح روث أن روسيا سلمت ( الخميس) العديد من السفارات الأوروبية لائحة لشخصيات لم يعد بإمكانها دخول الأراضي الروسية مشيرا إلى وجود ثلاثة برلمانيين هولنديين في هذه اللائحة.

وأصدرت موسكو هذه اللائحة، التي تضم 80 أو 90 اسما، ردا على العقوبات ومنع دخول الأراضي الأوروبية التي صدرت بحق روسيا وشخصيات روسية عقب ضمها شبه جزيرة القرم في مارس آذار2014 ودورها في الأزمة الأوكرانية، وفقا لمارك روث.

وأكد متحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي انه سبق لروسيا أن منعت مسؤولين أوروبيين عدة من دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة، لكنها كانت ترفض إصدار لائحة بالشخصيات المستهدفة.