"جيش الفتح" يسيطر على كامل مدينة أريحا بإدلب

جانب من المعارك في سوريا ـ أرشيف

أعلن جيش الفتح التابع للمعارضة السورية المسلحة سيطرته على بلدة أورم الجوز غرب مدينة أريحا في ريف إدلب؛ بعد معارك مع قوات النظام، أسفرت أيضا عن مقتل عدد من مقاتليه وسيطرة المعارضة على أسلحة وذخيرة.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الفتح سيطرته الكاملة على بلدتي كفر نجد ومعترم وعدد من الحواجز والتلال في المنطقة ضمن معركة انطلقت أمس (الخميس).

كما سيطر جيش الفتح على مدينة أريحا بمحافظة إدلب بالكامل بعد هجوم شنه من ثلاث محاور على المدينة انسحبت على أثره قوات النظام إلى بلدتي محبل وأورم الجوز غربي مدينة أريحا لتستمر الاشتباكات بين الطرفين في هذه المواقع ، وتعد أريحا هي أخر مدينة في محافظة إدلب كان يسيطر عليها النظام .



يشار إلى أن جيش الفتح يسعى لبسط كامل سيطرته على محافظة إدلب حيث بقي لقوات النظام مطار أبو الظهور العسكري المحاصر في الريف الشرقي، وبلدتا الفوعا وكفريا المواليتان في الريف الشمالي، وحواجز متوزعة على طريق أريحا اللاذقية.



وفي لبنان انتشر الجيش داخل بلدة عرسال الحدودية في البقاع اللبناني، وذلك لأول مرة منذ أغسطس آب من العام الماضي تاريخِ اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش اللبناني ومسلحي المعارضة السورية المنتشرين في الجبال المحيطة بالبلدة.



تأتي هذه الخطوة مع الانقسام حيال كيفية التعامل مع وجود هؤلاء المسلحين عند الحدود اللبنانية، في ظل المعارك التي تشهدها منطقة القلمون المجاورة في سوريا.